Que tal Chipre? Cinco destinos inusitados para fazer intercâmbio

Segundo dados da World Study, em pesquisa com 4 mil alunos que viajaram com a rede de intercâmbio, o Canadá foi o destino mais buscado pelos brasileiros no primeiro semestre de 2017. Em segundo lugar, vem a Austrália com 28% e, ocupando o terceiro destino mais procurado, vem a Irlanda.

Porém, nem todo mundo curte ir para destinos mais óbvios e há lugares pouquíssimo explorados que são incríveis para um intercâmbio. “Um dos principais motivos que fazem desses países lugares ideais para um intercâmbio é justamente o fato de não serem os mais procurados por intercambistas”, comenta Marcelo Cansini, fundador da World Study.

Então, se você está pensando em fazer um intercâmbio para um lugar fora do comum. Confira essas cinco dicas:

Índia

PEXELS Índia

A Índia é o destino perfeito para quem quer ter uma experiência divertida, empolgante e enriquecedora. Há uma enorme diversidade cultural e geográfica do país deixa maravilhada qualquer pessoa que adora conhecer coisas novas. No intercâmbio você pode combinar estudos de inglês ou francês com aulas de yoga, meditação, culinária típica e até mesmo do idioma hindu.

Singapura

PEXELS Singapura

Muitos brasileiros nem imaginam a possibilidade de um intercâmbio em Singapura. É uma cidade-estado ultramoderna, com 4,5 milhões de habitantes. Mesmo estando na Ásia, seu idioma oficial é o inglês. A cidade tem o maior IDH dos países asiáticos (9° melhor do mundo em 2014). É contornada por praias e ilhas com águas cristalinas.

Coréia do Sul

Reprodução Coréia do Sul

É um lugar incrível para fazer um intercâmbio. Seul, sua capital, foi considerada a cidade mais segura para se viajar. Há eficiência do transporte público e diversos bares, restaurantes, cafeterias e, claro, os karaokês.



Emirados Árabes

Pexels Emirados Árabes

Os Emirados Árabes são o lar de um dos mais novos destinos escolhidos por brasileiros para estudar inglês: a exótica Dubai. Pode até não parecer, mas Dubai é um lugar ótimo para aprender inglês. Isso porque, lá, há uma grande concentração de empresários de todo o planeta, o que torna a língua inglesa a segunda mais falada, atrás apenas do árabe.

Chipre

Reprodução Chipre

É a maior ilha do Mediterrâneo Oriental. Tem paisagens lindas, muitas praias, passeios arqueológicos e seu povo é conhecido pela generosidade. Você pode escolher estudar em um curso de inglês geral, inglês para negócios ou, então, ter aulas individuais.

Fonte: Vírgula UOL