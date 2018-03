Que saudade do Chorão! Veja fotos raras do cantor

(Foto: reprodução/ ‘Eu Estava Lá Também’)

Leia maisHá cinco anos morria Chorão, do Charlie Brown, ídolo de uma …Marginal Alado: veja frases de Chorão no Charlie Brown Jr.

Nesta terça, 6, completam-se cinco anos que Chorão, vocalista do Charle Brown Jr., faleceu. O ‘marginal alado’, como era conhecido, faz muita falta e, para manter os seus dias de luta enquanto vivo na mente dos fãs, o livro Eu Estava Lá Também, da Editora Realejo, mostra fotos raríssimas do cantor e da banda santista durante os últimos sete anos na estrada.

O livro começou a ser realizado em 2011 pelo próprio Chorão, mas após a sua morte foi deixado de lado. Até que Alexandre Abrão, filho do cantor, retomou o projeto em 2013 e o lançou em 2017. Eu Estava Lá Também traz imagens dele com a banda, com o produtor Rick Bonadio, com o Pelé, andando de skate, no palco, na praia, etc.

Confira abaixo. Que saudade do Chorão!

Charlie Brown Jr: imagens do livro ‘Eu Estava Lá Também’

1 de 21

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Imagens do livro 'Eu Estava Lá Também'

Créditos: reprodução/'Eu Estava Lá Também'

Mais galerias

Música

Atrações que podem surpreender no Lolla 2018

Geek

João Guilherme, influenciador e multiartista

Música

Primal Scream e Boogarins em São Paulo

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL