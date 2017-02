Que noite! show de Jorge Ben Jor e peça sobre Simonal no Rio contam história do Brasil

Dois eventos que rolaram neste sábado, 4, na Arena Banco Original, no Rio de Janeiro, provam que musicalmente o Brasil é um país topical abençoado por Deus: o show de Jorge Ben Jor e o musical Show em Simonal. Dois mestres da nossa música, que fizeram história numa das épocas artisticamente mais criativas, as de sessenta e setenta, e que continuam sendo celebrados até hoje. Verdadeiros reis do suingue.

Como diz a letra de Jorge Ben Jor, em fevereiro tem Carnaval, e este foi o clima encorporado pelos presentes que entupiram o Armazém 3, no Boulevard Olímpico, em sua maioria de 30 a 50 anos de idade; público que acompanha a música tupiniquim desde sempre. No setlist do pioneiro do samba rock, uma fileira imensa de hits. Te damos 10 motivos que vão lhe fazer cantar a letra na hora e querer sair dançando pela sala:

1) País Tropical, 2) Chove, Chuva, 3) Mas, Que Nada, 4) Filho Maravilha, 5) Take It Easy My Brother Charles, 6) Taj Mahal, 7) Menina Mulher de Pele Preta, 8) Que Maravilha, 9) Cadê Tereza, e 10) Zazueira. Tá bom ou quer mais? Todas cantadas em coro e exaltadas pelo calor do verão carioca. Sim, o Carnaval começou!

Antes de Ben Jor, quem brilhou no palco foi o ator Ícaro Silva, que interpretou Wilson Simonal (outro mestre do suingue brasilis) no musical Show em Simonal. O espetáculo, que faz um mix de show com teatro, conta a ascensão supersônica e queda deste verdadeiro showman dos 60 e 70, que era tão grande que rivalizava (no bom sentido do showbusiness) com o Rei Roberto Carlos na época.

Ícaro, em atuação de deixar público entretidíssimo, conta com a ajuda das Simonetes, interpretadas por Ariane Souza, Julia Gorman e Aline Wirley, mais uma banda afiadíssima que transporta o Show do Simonal para os dias de hoje. Mesmo que a vida do cantor tenha tido um desfecho triste, a peça não deixa a peteca cair e mantém o astral lá em cima, mesmo quando se trata da prisão do astro, em 1974. Sua morte, em 2000, não é mencionada, e nem precisa.

Enfim, quem esteve na Arena Banco Original presenciou grandes momentos da nossa música. Foi um pouco da história do Brasil contada em uma noite. E que noite!

Fonte: virgula.uol.com.br