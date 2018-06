Que momento! Foo Fighters e Guns N’ Roses tocam ‘It’s So Easy’ em show

(Foto: reprodução Blabbermouth) Dave Grohl e Axl Rose

Leia maisJota Quest sobre era digital: ‘Internet aproximou fãs e …Shia LaBeouf aparece irreconhecível em gravação de novo filme

Imagine duas das maiores bandas de rock da atualidade tocando juntas. Isso aconteceu nesta quinta, 14, na Itália, quando o Foo Fighters e o Guns N’ Roses se uniram para tocar It’s So Easy no Firenze Rocks, em Florença.

A jam rolou no primeiro dia do festival durante o show do Foo Fighters. Dave Grohl quis dar um baita presente aos fãs italianos e chamou Axl Rose, Slash e Duff McKagan para se juntar à banda. Somando quatro guitarras no palco, os grupos tocaram o hit do Guns.

Confira esse momento histórico:

Relembre as mudanças de Axl Rose ano a ano:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

1985 – Axl era assim

Créditos: reprodução

1988 – Como o conhecemos <3

Créditos: reprodução

1990 – O sex symbol dos anos noventa

Créditos: reprodução

1991 – Fazendo a alegria dos brasileiros no Rock In Rio

Créditos: reprodução

1991 – Sem camisa e com o short 'clássico'

Créditos: reprodução

1991 – Isso que é estilo

Créditos: reprodução

1994 – Ostentando uma barba ruiva

Créditos: reprodução

1997 – Daí reapareceu com dread locks

Créditos: reprodução

1997 – Mesmo assim ainda um gato

Créditos: reprodução

2001 – Então, se apresentou no Rock In Rio e causou espanto na geral

Créditos: reprodução

2010 – Assumiu um bigode a lá Hulk Hogan

Créditos: reprodução

2011- Mas com visual rock n' roll ainda

Créditos: reprodução

2010 – E umas correntes estilo cafetão

Créditos: reprodução

2011 – Assumindo o visual 'Hulk Hogan' de vez

Créditos: reprodução

2011 – Essa é inesquecível

Créditos: reprodução

2011 – Foto clássica

Créditos: reprodução

2011 – Depois do show

Créditos: reprodução

2015 – Com um aspecto mais 'clean'

Créditos: reprodução

2015 – cantando com o AC/DC

Créditos: reprodução

2015 – novamente com o AC/DC

Créditos: reprodução

2016 – Chegando à América do Sul com o Guns N' Roses em 2016

Créditos: reprodução

1985 – Axl era assim

Créditos: reprodução

1988 – Como o conhecemos <3

Créditos: reprodução

1990 – O sex symbol dos anos noventa

Créditos: reprodução

1991 – Fazendo a alegria dos brasileiros no Rock In Rio

Créditos: reprodução

1991 – Sem camisa e com o short 'clássico'

Créditos: reprodução

1991 – Isso que é estilo

Créditos: reprodução

1994 – Ostentando uma barba ruiva

Créditos: reprodução

1997 – Daí reapareceu com dread locks

Créditos: reprodução

1997 – Mesmo assim ainda um gato

Créditos: reprodução

2001 – Então, se apresentou no Rock In Rio e causou espanto na geral

Créditos: reprodução

2010 – Assumiu um bigode a lá Hulk Hogan

Créditos: reprodução

2011- Mas com visual rock n' roll ainda

Créditos: reprodução

2010 – E umas correntes estilo cafetão

Créditos: reprodução

2011 – Assumindo o visual 'Hulk Hogan' de vez

Créditos: reprodução

2011 – Essa é inesquecível

Créditos: reprodução

2011 – Foto clássica

Créditos: reprodução

2011 – Depois do show

Créditos: reprodução

2015 – Com um aspecto mais 'clean'

Créditos: reprodução

2015 – cantando com o AC/DC

Créditos: reprodução

2015 – novamente com o AC/DC

Créditos: reprodução

2016 – Chegando à América do Sul com o Guns N' Roses em 2016

Créditos: reprodução

Mais galerias

Nova fase de MC Melody

Daniela Mercury e IZA em ‘Brahma: O Hino da #Torcida N1’

Palco Red Bull Music no João Rock

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Nova fase de MC Melody

Daniela Mercury e IZA em ‘Brahma: O Hino da #Torcida N1’

Palco Red Bull Music no João Rock

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1158513’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL