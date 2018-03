Que momento! Cantor Daniel visita sua estátua de cera pela 1ª vez

(Foto: Wilson Silvaston/Divulgação) Daniel e sua estátua de cera

Leia maisAos 76 anos, Betty Faria posa com decotão e ganha chuva de …Em show solo, Eddie Vedder proíbe uso de celulares. E público …

O cantor Daniel teve um encontro inusitado nesta quarta, 28. Foi com si próprio. O sertanejo visitou pela primeira vez a estátua de cera que ganhou no museu Memorial da Devoção, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Local que reúne estátuas de religiosos e famosos.

Daniel foi vestido igual a estátua, de terno azul e camisa branca. “É uma explosão de sentimentos estar aqui, estou muito lisonjeado, hoje estou literalmente ainda mais próximo de Nossa Senhora Aparecida”, disse.

O sertanejo foi homenageado pela sua devoção à Nossa Senhora Aparecida. A estátua foi inaugurada há um mês e ficará exposta até o próximo dia 31 em frente ao memorial, podendo ser vista gratuitamente. Após isso, será integrada ao museu, cuja entrada custa R$ 15.

Confira o momento:

(Foto: Wilson Silvaston/Divulgação)

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Tom Cruise

Créditos: reprodução

Bruce Willis

Créditos: reprodução

Barack Obama

Créditos: reprodução

Drew Barrymore

Créditos: reprodução

Principe William

Créditos: reprodução

George W. Bush

Créditos: reprodução

Jack Nicholson

Créditos: reprodução

Sandra Bullock

Créditos: reprodução

Daniel Radcliffe

Créditos: reprodução

Bill Clinton

Créditos: reprodução

Ronald Reagan

Créditos: reprodução

Cher

Créditos: reprodução

Michael Jackson

Créditos: reprodução

Mr. Bean

Créditos: reprodução

Whoopi Goldberg

Créditos: reprodução

Princesa Diana

Créditos: reprodução

Mike Tyson

Créditos: reprodução

Putin

Créditos: reprodução

Julia Roberts

Créditos: reprodução

Tom Hanks em 'Náufrago'

Créditos: reprodução

Jim Carrey

Créditos: reprodução

'As Panteras'

Créditos: reprodução

Bill Clinton

Créditos: reprodução

Adam Sandler

Créditos: reprodução

Johnny Depp

Créditos: reprodução

Robert Pattinson

Créditos: reprodução

Cena de 'Titanic'

Créditos: reprodução

John Travolta

Créditos: reprodução

Arnold Schwarzenegger em 'Conan'

Créditos: reprodução

Justin Bieber

Créditos: reprodução

Michael Jackson

Créditos: reprodução

Miley Cyrus

Créditos: reprodução

Robert Pattinson

Créditos: reprodução

Zac Efron

Créditos: reprodução

Cena de 'Titanic'

Créditos: reprodução

Tom Cruise

Créditos: reprodução

Bruce Willis

Créditos: reprodução

Barack Obama

Créditos: reprodução

Drew Barrymore

Créditos: reprodução

Principe William

Créditos: reprodução

George W. Bush

Créditos: reprodução

Jack Nicholson

Créditos: reprodução

Sandra Bullock

Créditos: reprodução

Daniel Radcliffe

Créditos: reprodução

Bill Clinton

Créditos: reprodução

Ronald Reagan

Créditos: reprodução

Cher

Créditos: reprodução

Michael Jackson

Créditos: reprodução

Mr. Bean

Créditos: reprodução

Whoopi Goldberg

Créditos: reprodução

Princesa Diana

Créditos: reprodução

Mike Tyson

Créditos: reprodução

Putin

Créditos: reprodução

Julia Roberts

Créditos: reprodução

Tom Hanks em 'Náufrago'

Créditos: reprodução

Jim Carrey

Créditos: reprodução

'As Panteras'

Créditos: reprodução

Bill Clinton

Créditos: reprodução

Adam Sandler

Créditos: reprodução

Johnny Depp

Créditos: reprodução

Robert Pattinson

Créditos: reprodução

Cena de 'Titanic'

Créditos: reprodução

John Travolta

Créditos: reprodução

Arnold Schwarzenegger em 'Conan'

Créditos: reprodução

Justin Bieber

Créditos: reprodução

Michael Jackson

Créditos: reprodução

Miley Cyrus

Créditos: reprodução

Robert Pattinson

Créditos: reprodução

Zac Efron

Créditos: reprodução

Cena de 'Titanic'

Créditos: reprodução

Mais galerias

As apresentadoras dos programas infantis dos anos 1990

Maior fã! Moça tem selfie com mais de 500 celebs

Antes e depois de youtubers famosos

Mais galerias

As apresentadoras dos programas infantis dos anos 1990

Maior fã! Moça tem selfie com mais de 500 celebs

Antes e depois de youtubers famosos

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1244558’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL