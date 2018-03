Que encontro! Gretchen brilha em show de Katy Perry em São Paulo

(Foto: reprodução/Instagram) Katy Perry e Gretchen

A participação de Gretchen no show de Katy Perry em São Paulo neste sábado, 17, no Allianz Parque, não durou nem 2 minutos, mas foi o suficiente para a brasileira roubar a cena. Antes de subir ao palco, os fãs que lotaram o estádio, em sua maioria crianças e adolescentes, já gritavam pelo nome da Rainha do Bumbum e dos memes.

Gretchen participou da música Swish Swish e, na frente de milhares de pessoas, ensinou Katy Perry a rebolar. Ou melhor, tentou, porque o gingado da cantora pop norte-americana não chegou nem perto ao da brasileira, que fez bonito com o seu vestido vermelho brilhante.

Pelo Instagram Stories de Hugo Gloss, Gretchen falou emocionadíssima após a apresentação: “Eu estava embaixo do palco no carrinho, esperando ser erguida, e já ouvia as pessoas gritando ‘Gretchen, Gretchen, Gretchen’”.

Confira como foi este encontro histórico:

A Witness: The Tour veio ao Brasil com a produção completa de palco: rosas gigantes, flamingos, bonecos com cabeça de monitor de televisão, insetos, dezenas de dançarino(a)s e um telão imenso que remetia a um olho. Katy Perry ainda trocou de figurino inúmeras vezes, como é de costume em seus shows.

A cantora aproveitou para mostrar que sabe bastante de português e explicou que seu tataravô era de Portugal. “Sou um pouco portuguesa”, disse ela, que se arriscou em gírias brasucas como “Miga, sua louca” e “Morta linda”.

Ao chamar uma garota ao palco, de nome Victória, as pessoas começaram a gritar ‘Fora Temer’. Katy perguntou à menina o que o público estava falando. “Estão pedindo a saída do nosso presidente”, traduziu. A cantora se assustou e disse: “A primeira coisa que vocês devem fazer é olhar para si mesmos, a mudança começa em vocês. Tudo o que precisamos é amor”.

A abertura ficou por conta de Bebe Rexha. Veja fotos:

Katy Perry e Bebe Rexha em São Paulo

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Katy Perry no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Bebe Rexha no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Bebe Rexha no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Bebe Rexha no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Bebe Rexha no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Bebe Rexha no Alliazn Parque, em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Fonte: Vírgula UOL