Que desespero! Homem confunde cola tipo Super Bonder com colírio e coloca nos olhos

(Foto: reprodução/Metro UK)

Imagine o desespero: ao acordar, um homem norte-americano foi colocar colírio em seus olhos, só que confundiu o frasco com uma super cola de cianoacrilato, equivalente a nossa Super Bonder no Brasil. Ele percebeu imediatamente o erro, mas suas pálpebras colaram rapidamente por causa da ação instantânea da cola.

O homem foi levado com muita dor ao Hospital de Olhos em Oxford, e a cola foi removida com aparelhos oftalmológicos adequados e uma pinça fina, informa o Metro UK. Segundo os médicos, a sorte foi que ele lavou os olhos com água assim que percebeu o que tinha feito, o que diluiu um pouco a intensidade do produto.

“Casos assim acontecem desde 1982, quando a super cola foi relançada em um frasco parecido com o do conta-gotas oftálmico”, disse um dos médicos. “Esses casos servem de lembrete aos profissionais de saúde para denunciar tais incidentes aos fabricantes e órgãos responsáveis para inserir mecanismos de segurança em seus produtos químicos domésticos”, finaliza.

Confira a semelhança da super cola e do colírio:

(Foto: reprodução/Metro UK)

