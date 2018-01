Que casalzão! Chris Martin e Dakota Johnson são fotografados juntos pela 1ª vez

Leia maisFilhos de Chris Martin, do Coldplay, arrasam cantando ao lado do …Gwyneth Paltrow confirma que está noiva de produtor e roteirista

Os rumores de que Chris Martin, 40 anos, e Dakota Johnson, 28, estão juntos já rolam há algum tempo, mas pela primeira vez o casal foi fotografado junto durante um jantar em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos.

“Eles chegaram juntos no carro de Chris. Eles se encontraram com alguns amigos e tiveram uma noite divertida. Os dois pareciam muito felizes. Eles estavam flertando o tempo todo e deixaram o restaurante juntos”, disse uma fonte à revista People.

No final do ano passado, a atriz foi vista ao lado da mesa de som em um dos shows da turnês do Coldplay pela Argentina.

Primeiro que o Gloss! ALERTA CASALZÃO DO MÊS: @chrismartin, do @coldplay, e @dakotajohnson (a Sra. Grey) foram mais uma vez flagrados juntos ontem à noite em Malibu!

O último namoro do vocalista do Coldplay foi com a atriz britânica Annabelle Wallis, em 2015. Chris Martin foi casado por dez anos com Gwyneth Paltrow, de quem se separou em março de 2014. Eles tem dois filhos, Apple, 13, e Moses, 11.

Já a atriz de Cinquenta Tons de Cinza namorava o modelo Matthew Hitt. Eles viveram um namoro cheio de idas e vindas durante anos e foram vistos juntos pela última vez em 2016.

Fonte: Vírgula UOL