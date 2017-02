Que a luz esteja com você: se liga nessa coleção de roupas íntimas que brilham no escuro

Conforto é pré-requisito de toda e qualquer roupa íntima, não tem discussão. Salvo em ocasiões mais, digamos, sensuais – aí vale comprar aquela peça bonita e nada “usável” no dia-a-dia. Agora imagine poder combinar conforto e MAGIA numa mesma calcinha ou cueca. Calma, não é enredo de mais um filme do Harry Potter, pode acreditar.

A marca Make It Good, nos Estados Unidos, vai iluminar suas madrugadas solitárias com uma linha de roupas íntimas que brilham no escuro. Foi isso mesmo que você leu! Estampadas com galáxias, asteroides, planetas, estrelas e outros desenhos bem legais e inspirados no universo, essas peças ganham um charme todo especial com o apagar das luzes do quarto.

Claro que é preciso dar uma “carregadinha” prévia nessas belezuras, né? Para a mágica acontecer, é preciso expor as roupas à luz do sol por um período do dia, garantindo que o brilho role solto à noite. Faz parte, né?

As roupas continuam incríveis com a luz ligada. Para saber mais, basta acessar o site do Etsy. Veja algumas imagens aqui na galeria:

Fonte: Vírgula UOL