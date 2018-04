Quatro homens são mortos em favela controlada por milícia no Rio

Quatro homens morreram em um tiroteio na Favela do Rola, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, na manhã de hoje (30).

Nota divulgada pela assessoria da Polícia Militar (PM) diz que o Comando do 27º Batalhão da corporação, em Santa Cruz, foi informado do tiroteio no qual quatro pessoas ficaram feridas e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. De acordo com a PM, policiais não se envolveram no confronto, nem o batalhão participava de ações na região na hora do tiroteio.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Os agentes realizam diligências em busca de possíveis testemunhas e de imagens de câmeras de segurança instaladas na região que possam ajudar a identificar a autoria dos crimes.

Outra chacina

No sábado (28), cinco pessoas foram mortas a tiros por homens que passaram de carro atirando, na saída de um baile funk em uma comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre as vítimas, três homens e duas mulheres, com idades variando entre 19 e 49 anos. Os mortos estavam conversando e tomando cerveja em uma pracinha ao término do baile. A Polícia Civil investiga a possível participação de milicianos nas mortes.

Fonte: Agência Brasil