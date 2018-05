Quase 100 detentos são transferidos de Benfica para complexo de Bangu

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou hoje (8) que já transferiu 98 detentos que estavam na Cadeia Pública José Frederico Marques, de Benfica, para o complexo penitenciário de Gericinó (Bangu). As transferências estão sendo feitas para se adequar ao decreto do interventor federal na segurança do estado, general Walter Braga Netto, publicado em 3 de maio, no Diário Oficial.

A cadeia de Benfica foi reformada pelo governo do estado para receber os presos da Operação Lava Jato, que agora estão sendo transferidos para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), no complexo de Gericinó. Entre os presos de Benfica, estavam os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, ambos do MDB.

Transferências estão sendo feitas também entre outras 12 unidades prisionais, de forma a se adequar ao decreto que, de acordo com a Seap, visa reestruturar a secretaria, privilegiando a segurança e a redução de superlotação.

Fonte: Agência Brasil