Qual tipo de beijo é o seu? Com mordida, estilo desentupidor e outros

Qual é o seu tipo de beijo?

O Dia Internacional do Beijo é comemorado nesta sexta-feira (13). A data foi escolhida para homenagear um dos gestos de carinho mais queridos entre as pessoas, presente em vários tipos de relacionamento, seja entre amigas, irmãos, pais e filhos, e, claro, casais.

Leia maisAnimais também prestam homenagens ao Dia do BeijoKama Sutra do beijo traz GIFs para esquentar relação

Beijo na boca com amor, na mão com cortesia, na bochecha com amizade, no pescoço com malícia, na testa com respeito, na barriga com sapequice, no ar com descontração e até no ombro com desdém. Os tipos de beijos formam uma lista extensa, confira cinco deles na galeria abaixo:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Beijo na orelha

Não é todo mundo que gosta, mas vale a tentativa. As orelhas são geralmente uma das partes mais erógenas do corpo humano, que tal uma combinação de beijos e mordidinhas na orelha para apimentar a relação?

Créditos: giphy

Use as mãos

Nada de parecer um robô durante o beijo, né? O corpo todo deve se envolver na experiência, como as mãos, por exemplo. Abrace a outra pessoa, passe a mão na nuca, nos cabelos e aproveite!

Créditos: giphy

O beijo em triângulo

A técnica começa com beijo nos lábios, segue para as bochechas, para o pescoço e depois de volta aos lábios. A ideia é fazer um revezamento entre os três lugares

Créditos: giphy

Beijo com mordidinha

Você provavelmente já testou esse. Mas para quem nunca experimentou, a ideia é combinar algumas mordidelas nos lábios durante o beijo. Tudo com suavidade, sem machucar a outra pessoa

Créditos: giphy

Beijo com sugada

A técnica é até parecida com a anterior, mas ao invés de usar os dentes, apenas sugue os lábios da outra pessoa, suavemente, e solte em seguida

Créditos: giphy

Beijo na orelha

Não é todo mundo que gosta, mas vale a tentativa. As orelhas são geralmente uma das partes mais erógenas do corpo humano, que tal uma combinação de beijos e mordidinhas na orelha para apimentar a relação?

Créditos: giphy

Use as mãos

Nada de parecer um robô durante o beijo, né? O corpo todo deve se envolver na experiência, como as mãos, por exemplo. Abrace a outra pessoa, passe a mão na nuca, nos cabelos e aproveite!

Créditos: giphy

O beijo em triângulo

A técnica começa com beijo nos lábios, segue para as bochechas, para o pescoço e depois de volta aos lábios. A ideia é fazer um revezamento entre os três lugares

Créditos: giphy

Beijo com mordidinha

Você provavelmente já testou esse. Mas para quem nunca experimentou, a ideia é combinar algumas mordidelas nos lábios durante o beijo. Tudo com suavidade, sem machucar a outra pessoa

Créditos: giphy

Beijo com sugada

A técnica é até parecida com a anterior, mas ao invés de usar os dentes, apenas sugue os lábios da outra pessoa, suavemente, e solte em seguida

Créditos: giphy

Mais galerias

Desfile da Paraíso do Tuiuti

Bonecos gigantes de Olinda

Carnaval 2018: bonecos gigantes em Olinda

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Desfile da Paraíso do Tuiuti

Bonecos gigantes de Olinda

Carnaval 2018: bonecos gigantes em Olinda

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1060818’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL