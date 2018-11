Qual o melhor superpoder? Veja 10 frases célebres de Stan Lee

O escritor e editor Stan Lee morreu na última segunda-feira (12), aos 95 anos, nos Estados Unidos. Criador de super-heróis como Homem-Aranha, X-Men, Thor, Quarteto Fantástico e Pantera Negra, seu trabalho foi muito elogiado por dar características humanas, como emoções, frustrações e senso de humor, aos personagens principais.

Leia mais’De Volta para o Futuro’: Michael J. Fox e Christopher Lloyd …’Toy Story’ e ‘Pokémon: Detetive Pikachu’ têm primeiros vídeos …

O site Insider reuniu algumas famosas frases ditas por Lee em entrevistas ao longo de sua vida. Veja algumas abaixo:

1) “Sempre inclui minorias nas minhas histórias, frequentemente como os heróis. Nós vivemos em uma sociedade diversa, em um mundo diverso e devemos aprender a viver em paz e ter respeito uns pelos outros.”

2) “O prazer de ler uma narrativa e imaginar o que acontecerá em seguida é um prazer que dura por séculos e, eu acho, sempre estará conosco.”

3) “Se eu for metade bom como as pessoas dizem que sou, então sou bom demais para desperdiçar tempo com pessoas comuns. Mas eu passo a minha vida rodeado de pessoas comuns, que são as melhores do mundo.”

4) “Eu tenho sido o homem mais sortudo do mundo porque tenho amigos, e ter os amigos certos é tudo: pessoas que você pode contar, pessoas que te dizem a verdade se perguntar.”

5) “Por anos, as crianças me perguntam qual o melhor superpoder. Eu sempre digo que é sorte. Se você tiver sorte, tudo funciona. Eu sou sortudo.”

6) “América é feita de diferentes raças e religiões, mas todos somos viajantes da nave Terra e devemos respeitar uns aos outros pelo caminho.”

7) “Eu costumava ficar constrangido porque era apenas um escritor de quadrinhos enquanto as pessoas construíam pontes e eram médicos. Então comecei a perceber: entretenimento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. Com isso, elas podem sair do fundo do poço.”

8) “Só porque você pode ter superpoderes não significa que sua vida amorosa será perfeita. Não acho que superpoderes automaticamente fazem com que não se tenha problemas de personalidade, de família e até financeiros. Eu tento escrever personagens que são seres humanos e também têm superpoderes.”

9) “Minha teoria do motivo das pessoas gostaram de super-heróis é que quando somos crianças amamos conto de fadas. Contos que são sobre coisas maiores que a vida: monstros, bruxas, dinossauros, dragões e outros tipos de criaturas imaginárias. Então, quando crescemos, paramos com os contos, mas nunca deixamos de ter este amor por eles.”

10) “Eu não tenho inspiração. Só tenho ideias. Ideias e prazos.”

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Agents of Shield (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Barrados no Shopping (1995)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Big Bang Theory

Créditos: Reprodução/Vídeo

Big Hero 6 (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Capitão América (2011)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Capitao América – Soldado Invernal (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Demolidor (2003)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Guardiões da Galáxia (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro (2008)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro 2 (2010)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro 3 (2013)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem Formiga (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Hulk (2003)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Hulk (2008)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O Espetacular Homem Aranha (2012)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O Espetacular Homem Aranha 2 (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O julgamento do Incrível Hulk (1989)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Os vingadores (2012)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Os Vingadores 2 – A Era de Ultron (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Quarteto Fantástico (2005)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man 2 (2004)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man (2002)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man 3 (2007)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Thor (2011)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Thor 2 (2013)

Créditos: Reprodução/Vídeo

X-men (2000)

Créditos: Reprodução/Vídeo

X-men – O Confronto Final (2006)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Guardiões da Galaxia Vol. 2 (2017)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Os Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Agents of Shield (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Barrados no Shopping (1995)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Big Bang Theory

Créditos: Reprodução/Vídeo

Big Hero 6 (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Capitão América (2011)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Capitao América – Soldado Invernal (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Demolidor (2003)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Guardiões da Galáxia (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro (2008)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro 2 (2010)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro 3 (2013)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem Formiga (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Hulk (2003)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Hulk (2008)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O Espetacular Homem Aranha (2012)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O Espetacular Homem Aranha 2 (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O julgamento do Incrível Hulk (1989)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Os vingadores (2012)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Os Vingadores 2 – A Era de Ultron (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Quarteto Fantástico (2005)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man 2 (2004)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man (2002)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man 3 (2007)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Thor (2011)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Thor 2 (2013)

Créditos: Reprodução/Vídeo

X-men (2000)

Créditos: Reprodução/Vídeo

X-men – O Confronto Final (2006)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Guardiões da Galaxia Vol. 2 (2017)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Os Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Mais galerias

Desfile da Paraíso do Tuiuti

Bonecos gigantes de Olinda

Carnaval 2018: bonecos gigantes em Olinda

Mais galerias

Desfile da Paraíso do Tuiuti

Bonecos gigantes de Olinda

Carnaval 2018: bonecos gigantes em Olinda

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1048550’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL