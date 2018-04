Quadro de saúde de Maluf permanece inalterado, diz hospital

O quadro de saúde do deputado federal afastado Paulo Maluf permanece inalterado, segundo boletim médico divulgado hoje (17) pelo hospital Sírio-Libanês, onde ele está internado desde o último dia 6. De acordo com o boletim, Maluf faz tratamento contra um câncer de próstata, que está em estágio evoluído, com metástase.

“O paciente Paulo Salim Maluf permanece internado sem mudanças no seu quadro de saúde. Ele está recebendo tratamento para o câncer de próstata, que progrediu e já apresenta múltiplas metástases. Ele continuará internado, sem previsão de alta”, diz o boletim.

No final de março, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar ao parlamentar, que cumpria pena no Presídio da Papuda, em Brasília, por ter sido condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. A decisão liminar deverá ser analisada amanhã pelo plenário do STF.



Fonte: Agência Brasil