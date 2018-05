Pusha T ataca família de Drake em letra e rivalidade cresce

Pusha T

As tretas e provocações no rap são tão antigas quanto o próprio rap. Aquela que atualmente ganha fôlego, entre Pusha-T e Drake, está cada vez pior.

No novo álbum de Pusha, ele reacendeu uma disputa adormecida com Drake, fazendo com que Drake supostamente usasse um ghostwriter. Dentro de um dia útil, Drake respondeu com Duppy Freestyle, em que ele caluniou a reputação de longa data de Pusha como um traficante, jogou a noiva de Pusha para a luta, e afirmou que a Good Music.

“Na noite de terça-feira, Push respondeu com uma nova música, The Story of Adidon, entrelaçando suas palavras com puro veneno”, afirmou a Vulture.

Um colunista do site The Root elencou. “Drake mencionou a noiva de Pusha T, Virginia Williams. Então o que o Push faz? Bem, ele vai na mãe de Drake (Sandi), seu pai (Dennis Graham), seu suposto filho (Adonis) e mão do seu suposto filho (Sophia), seu melhor amigo e produtor (40)”, afirmou.

O produtor Noah “40” Shebib tem esclerose múltipla e o ataque a ele foi considerado golpe baixo.

“Eu tenho que admitir que estou mais do que surpreso que Drake esteja envolvido em uma batalha legítima de rap / batalha com um rapper que é considerado por muitos como um dos melhores rappers no jogo”, afirmou o The Root.

O rapper Drake

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL