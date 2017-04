Puro charme! Tattoo na cartilagem da orelha é opção criativa e discreta

Braços, costas, pernas, coxas… Para quem está em busca de lugares discretos e “escondidos” para tatuar, essas partes do corpo costumam ser rejeitadas logo de cara. Outros simplesmente gostariam de regiões menos “manjadas” para fazer a próxima tatuagem, em algum lugar realmente surpreendente.

É por isso que as tattoos na cartilagem da orelha estão bombando no Instagram. Antes coberta por piercings, a cartilagem agora está caindo no gosto dos tatuados, com opções divertidas e criativas de desenhos.

Flores, notas musicais, formas geométricas, corações… Tem para todos os gostos. Se você está em busca de inspiração para deixar as orelhas ainda mais charmosas, de um jeito diferente, vem dar uma olhadinha rápida nessa nossa galeria.

Estamos amando as tattoos nas orelhas! <3

Fonte: Vírgula UOL