Público viaja até três mil quilômetros para o Lollapalooza

Desde a sua concepção, o Lollapalooza se propôs ser um festival de todas as tribos. Mas quem foi pro Autódromo de Interlagos este ano prova que, muito além disso, o festival é de todo o país. Em uma volta rápida entre os palcos, você consegue ouvir sotaques do Brasil inteiro e encontra gente que viajou quase três mil quilômetros para assistir às atrações trazidas ao país pelo evento. Dá uma olhada na nossa galeria:

De onde vem o público do Lollapalooza?

Todos esses estados tiveram representantes no Lolla. Dá uma olhada.

Créditos: Edição: Odhara Caroline

BELÉM, PARÁ —2884km

Ives Freitas, 36; Daniela Moraes, 22

Créditos: Odhara Caroline

BALSAS, MARANHÃO — 2477km

Roseana Leite, 29; Reno Zamignan, 25; Mayla Fernanda, 29

Créditos: Odhara Caroline

FORTALEZA, CEARÁ — 3091 km

Camila Militão, 28 copy

Créditos: Odhara Caroline

CAMPINA GRANDE, PARAÍBA — 2618km

Thiago Vedríssimo, 32; Karl Arruda, 38; Xavier, 31; Sérgio Oliveira, 34

Créditos: Odhara Caroline

RECIFE, PERNAMBUCO — 2704km

Eduardo de Vasconcelos, 29; João Paulo Lafayette, 33; Demétrio Dias, 30, Edilson Xavier, 29

Créditos: Odhara Caroline

VITÓRIO, ESPÍRITO SANTO — 952km

Mariany Rocha, 23; Isabela Maciel, 22; Matheus Brandão, 25

Créditos: Odhara Caroline

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO — 434 km

Débora Vidal, 30; Caio Lira, 34

Créditos: Odhara Caroline

UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS — 591 km

Letícia Gouvea, 18; Ana Caroline Rocha, 18; Pedro Berida, 20; Marcela Camargo, 18

Créditos: Odhara Caroline

CUIABÁ, MATO GROSSO — 1529km

Luciana Rocha, 22; Kermilin, 20

Créditos: Odhara Caroline

GOIÂNIA, GOIÁS 903km

Laura Rocha, 31; Vanessa Mendonça, 35; Daniela Aurione, 29; Nayara Rezende, 30; Mariana Batista, 33; André Batista, 35

Créditos: Odhara Caroline

FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA — 692km

Mariele Meira, 31; Elisa Meira, 23

Créditos: Odhara Caroline

BALNEÁRIO CAMBURIÚ, SANTANA CATARINA 615km

Eduarda Mann, 19; Erlon Mann, 48

Créditos: Odhara Caroline

Fonte: Vírgula UOL