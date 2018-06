Público se reúne para assistir ao jogo do Brasil na Praça Mauá

Se as ruas no centro do Rio de Janeiro estavam mais vazias que o normal na manhã de hoje (22), no pré-jogo de Brasil x Costa Rica, na Praça Mauá o palco montado para transmitir o jogo reuniu uma multidão. Uma hora antes do jogo, torcedores já se aglomeravam em frente ao telão.

O engenheiro naval Leandro Muniz, de 29 anos, foi liberado pela empresa em que trabalha para assistir ao jogo.

“Pra mim ficou mais cômodo. Depois do almoço eu trabalho e posso ir andando”, conta ele, que esperava outros colegas de trabalho em um ponto de encontro.

Ele espera a vitória, até porque qualquer outro resultado complica a vida da Seleção Brasileira. “Tem que vencer”.

O estudante Rafael Rugolo, de 19 anos, se surpreendeu com a quantidade de gente que apareceu para ver o jogo em uma quinta-feira de manhã. Ele e a amiga Fernanda Crisóstomo foram à praça por causa do telão e estão otimistas.

“Pra mim vai ser 4×0”, diz ele, que não culpa a Costa Rica pelo seu palpite. “O Brasil que é bom”.

Fonte: Agência Brasil