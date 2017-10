PTB lança pré-candidatura de Antonio Joaquim ao governo e já busca apoio de partidos

Mesmo antes de ser sua aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) ser oficializada, conselheiro afastado do órgão Antônio Joaquim vai assumir a presidência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Mato Grosso. No próximo dia 8 de novembro, Antonio Joaquim filia no PTB e assume o comando do partido para começar a viabilizar sua candidatura ao governo do Estado.

O presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, confirmou que o partido será comandado em Mato Grosso por Antonio Joaquim e disse que a intenção é lançar candidatura própria ao governo. “Estamos em um projeto sólido para o governo de Mato Grosso. Antonio Joaquim é o nosso pré-candidato e vamos conversar com outros partidos no sentido de viabilizar uma ampla aliança em torno de seu nome”, declarou Roberto Jefferson em entrevista à Folha do Estado.

O líder nacional evitou citar quais partidos os petebistas estão conversando para montar uma chapa majoritária. Porém, adiantou que está com uma agenda de reuniões para novembro com vários presidentes nacionais de partidos e que a eleição de Mato Grosso está na pauta. “Vamos discutir com as direções estaduais e nacionais as eleições em Mato Grosso”.

Roberto Jefferson reafirmou o que disse em recente vídeo sobre a pré-candidatura de Antonio Joaquim. Segundo ele, o conselheiro vem para modificar as estruturas políticas que estão “arcaicas”. “Ele [Antonio Joaquim] vem para alavancar o partido. Ele vem com o objetivo de disputar a eleição de governador do estado. É uma candidatura forte, pujante. Vem para modificar as estruturas que estão ficando arcaicas, carcomidas, atrasadas, no passado. E ele tem condições de renovar, tem condições de construir o futuro sonhado pelo cidadão de Mato Grosso”, comentou o presidente nacional do PTB.

PUNIÇÃO

Antonio Joaquim foi afastado do cargo de conselheiro do TCE no último dia 27 de setembro por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi afastado, juntamente com mais quatro conselheiros, por suspeita de receber propina no valor de R$ 53 milhões do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). Na ocasião, Antonio Joaquim já havia anunciado a sua aposentadoria do órgão.

Agora, ele aguarda a aposentadoria ser assinada pelo governador Pedro Taques (PSDB) para deixar o cargo oficialmente. O governador tem até o dia 8 de novembro para assinar o pedido de aposentadoria. Na pressa de deixar o órgão, Antonio Joaquim ameaçou entrar com um mandado de segurança contra o governador para que ele assinasse o pedido o mais rápido possível. No entanto, ele desistiu da ação e vai aguardar o prazo legal.