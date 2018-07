Prótese no nariz e fita adesiva: chinesas se transformam com maquiagens

Blogueiras chinesas ficam irreconhecíveis com o excesso de maquiagem que usam. Elas apelam para artifícios menos convencionais do que apenas pó, base e cílios postiços. Parece comum usar prótese no nariz e até fita adesiva para mudar totalmente o formato do rosto.

Elas desenham sobrancelha, mudam os lábios, colocam lentes de contato, perucas e refazem as bochechas com muito contorno.

Excesso de maquiagem entre blogueiras chinesas

Meninas usam prótese no nariz e fita adesiva para mudarem formato do rosto

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL