Prorrogada por mais 90 dias permanência da Força Nacional no Amazonas

Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na capital amazonenseMarcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Amazonas para ações de apoio ao sistema prisional do estado. A portaria que prorroga o prazo está publicada na edição de hoje (11) do Diário Oficial da União.

A contagem do prazo inicia em 31 de dezembro, quando vencerá a portaria em vigor. Assim, os militares permanecerão no Amazonas até o dia 31 de março de 2018.

A atuação da Força Nacional no Amazonas ocorre a pedido do governador com o propósito de apoiar as ações da Polícia Militar no controle do sistema prisional.

A portaria prevê a continuidade das ações de policiamento ostensivo, na modalidade de radiopatrulhamento, nos perímetros externos de unidades do sistema prisional. De acordo com o Ministério Justiça, a operação no Amazonas teve início no dia 10 de janeiro deste ano.

No início do ano, o sistema prisional do estado registrou uma série de rebeliões em diferentes unidades. A maior delas ocorreu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 1° de janeiro deste ano, quando 56 detentos morreram e 119 fugiram. A conclusão do inquérito da Polícia Civil é que as mortes ocorreram por rivalidade entre as duas facções criminosas do presídio: a Família do Norte (FDN) e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Fonte: Agência Brasil