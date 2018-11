Propaganda de Natal mostra trajetória de Elton John

O anúncio com Elton John, da John Lewis, rede de lojas de departamento da Inglaterra, está emocionando pessoas ao redor do mundo.

Na manhã de Natal, Elton John senta sozinho em seu piano, batendo as notas de abertura de Your Song. Ele parece idoso e vulnerável.

Então, quando a melodia sobe sob seus dedos, ele se transforma em um devaneio e é transportado para diversas fases de sua vida.

O popstar sozinho em seu piano toca Your Song enquanto momentos de sua vida passam diante de seus olhos. Ele canta em um estádio, no estúdio, em um bar, em um show da escola. É um raro exemplo em que a publicidade faz chorar.

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

