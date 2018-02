Propaganda de Coaching de ‘O Outro Lado do Paraíso’ é denunciada ao Conar

Reprodução Trama de Laura em ‘ O Outro Lado do Paraíso’

O merchandising do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) que aconteceu na novela O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo, foi denunciado ao Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), após uma série de queixas.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a denunciante, que não teve o nome divulgado, afirma que houve indução ao entendimento do que um coach pode oferecer de resultados a um trauma psicológo através da hipnose, confundindo coach e psicoterapia.

Para quem não se lembra, o artifício foi usado na trama da personagem Laura (Bella Piero) ao relembrar os assédios de seu pradasto Vinícius (Flávio Tolezani). Quem era a responsável pelo coach era a advogada Adriana (Julia Dalavia).

O Conselho Federal de Psicologia já havia se manisfestado contra a situação mostrada na novela. Mais tarde, foi descoberto que tudo era propaganda do IBC.

Flora, Branca e Helena: 10 mães inesquecíveis das novelas

Vivida por Susana Vieira, ela era louca por Marcelo (Fábio Assunção), mas tornava a vida de seus outros filhos um inferno! Coitados de Leonardo (Murilo Benício) e Milena (Carolina Ferraz)

Créditos: Reprodução

Helena, de Por Amor

A personagem de Regina Duarte trocou o próprio filho pela criança morta da filha Eduarda (Gabriela Duarte)

Créditos: Reprodução

Marta, de Páginas da Vida

Bom, a personagem de Lília Cabral expulsou a filha de casa ao descobrir que ela estava grávida. Depois que a jovem morreu no parto, rejeitou a neta Clara , que tinha Síndrome de Down

Créditos: Reprodução

Flora, de A Favorita

A personagem de Patrícia Pillar era uma psicopata. Ela tinha zero amor pela filha, Lara, e a chamava de “vaquinha”

Créditos: Reprodução

Nazaré Tedesco, de 'Senhora do Destino'

Nazaré Tedesco, vivida por Renata Sorrah, roubou Lindalva (Carolina Dieckmann) e fingiu ser a mãe verdadeira da moça

Créditos: Reprodução

Odete Roitman, de Vale Tudo

Odete só tinha defeitos, né, Brasil? Ela fez com que a filha Heleninha acreditasse durante anos que havia sido culpada pela morte de um de seus irmãos

Créditos: Reprodução

Helena, 'Laços de Família'

Helena, por Vera Fischer, abriu mão de Edu (Reynaldo Gianecchini) em nome da filha Camila (Carolina Dieckmann). Mais tarde, a jovem teve leucemia e ela decidiu engravidar do ex-namorado para que o bebê pudesse salvar Camila

Créditos: Reprodução

Carminha, de Avenida Brasil

Era nada legal com os filhos e super desnaturada. Ela joga a enteada no lixão, trata filha por apelidos crueis, mas idolatra o filho Jorginho

Créditos: Reprodução

Dona Armênia, de Rainha da Sucata

Ela amava “seus três filhinhas” e morria de ciúmes de tudo e de todos que se aproximavam deles

Créditos: Reprodução

Perpétua, de Tieta

Ela era vilã das boas e infernizava a vida de seus filhos, principalmente o seminarista Ricardo (Cássio Gabus Mendes)

Créditos: Reprodução

