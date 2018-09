Programe-se! Rock in Rio divulga datas da edição 2019

(Foto: divulgação)

Leia maisBruno Martini: ‘Mercado internacional vê potencial nos DJs …Lady Gaga brilha com look metalizado em pré-estreia de filme

A organização do Rock in Rio, o festival de música mais importante do país e um dos maiores do mundo, acaba de anunciar as datas da edição de 2019. O mega evento será realizado na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, e acontecerá dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro.

A venda do Rock in Rio Card acontece no dia 12 de novembro de 2018, às 19h. Assim como nas edições anteriores, o público que adquirir este bilhete garante a presença antecipada no festival antes mesmo do anúncio das bandas e atrações. A venda será realizada pelo site ingresso.com.

Até o momento, nenhuma atração foi confirmada oficialmente pela organização do Rock in Rio, mas, segundo o jornal Destak há rumores da vinda de Seal, Megadeth, Scorpions e Helloween. E, não terá Lady Gaga.

Confira alguns dos melhores momentos do Rock in Rio 2017:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Jared Leto

Créditos: I Hate Flash

Supla

Créditos: I Hate Flash

The Offspring

Créditos: I Hate Flash

Sepultura

Créditos: I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot

Red Hot

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Jared Leto

Créditos: I Hate Flash

Supla

Créditos: I Hate Flash

The Offspring

Créditos: I Hate Flash

Sepultura

Créditos: I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot

Red Hot

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Paixão/I Hate Flash

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Wesley Allen/IHateFlash

Mais galerias

Bruno Martini no Tomorrowland

Kiss

Nicki Minaj

Mais galerias

Bruno Martini no Tomorrowland

Kiss

Nicki Minaj

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1247152’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL