Programa Diálogo Brasil debate aumento no número de crianças que trabalham

O programa Diálogo Brasil, da TV Brasil, vai debater hoje (16) o crescimento do número de crianças com idade entre 5 e 9 anos que já trabalham, apesar da proibição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o número de crianças que já trabalham nessa idade subiu 11% no último ano, passando de 69.928 para 78.527 casos identificados.

São convidadas do programa a diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Mariana Neres, e a representante do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), Tânia Dornellas.

Também participam do programa, com depoimentos, a gerente executiva da Fundação Abrinq, Denise Cesário, e o procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Ceará, Antônio Oliveira Lima.

O programa Diálogo Brasil vai ao ar toda segunda-feira às 22h.

Fonte: Agência Brasil