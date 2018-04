Programa da TV Brasil vence Prêmio República de Valorização da ANPR

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, é um dos vencedores do VI Prêmio República de Valorização, da Associação Nacional dos Procuradores da República. A edição Geração Digital: em busca de likes, exibida em abril de 2017, venceu a categoria Jornalismo – TV. A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

O semanal jornalístico da TV Brasil abordou em profundidade como os desafios perigosos, cyberbullying e superexposição colocam em risco a saúde e a vida de crianças e adolescentes. Na reportagem, pesquisadores, psicólogos, crianças e jovens falam como vídeos e comentários postados na internet podem influenciar os interesses e comportamentos individuais.

Organizado pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), o VI Prêmio República reconhece e homenageia iniciativas de membros do MPF, da sociedade civil e da imprensa em quatro categorias: Ministério Público, Jornalismo, Responsabilidade Social e Advocacia de Direitos Coletivos.

Os projetos foram avaliados segundo critérios de eficiência, alcance social, criatividade, potencial de multiplicação e complexidade.

Os 125 trabalhos inscritos foram julgados por uma banca formada por 12 jurados, que incluiu a procuradora-geral da República, Raquel Dodge; os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin e Rogério Schietti Machado Cruz; a diretora da ONU Mulheres, Nadine Gasman; o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), José Robalinho Cavalcanti, entre outros.

Fonte: Agência Brasil