Programa britânico diz que Anitta gravou com Rita Ora, Pharrell Williams e Drake

Anitta está em Londres para fazer um show no Royal Albert Hall, com ingressos esgotados. Na última quinta (28), a cantora brasileira participou do programa Good Morning Britain e falou sobre sua carreira.

Porém, o que chamou a atenção de todo mundo foi uma legenda que apareceu durante a entrevista, que afirma que Anitta gravou músicas com Rita Ora, Pharrell Williams e Drake. Tá bom para você?!

A cantora também falou sobre ter ultrapassado o número de seguidores de Lady Gaga no Instagram, com 29,1 milhões. “Não gosto que isso seja uma comparação. Eu acho que números nunca definirão alguém”, disse.

Durante o papo, a cantora ainda se enrolou no inglês e riu por não ter entendido uma pergunta feita por Richard Arnold. “Não entendi nada do que você falou. Você falou muito rápido”, assumiu Anitta, para gargalhada de todos.

Fonte: Vírgula UOL