Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Leia maisMulher captura aranha gigante para protegê-la de humanosVisitantes ferem crocodilo de uma tonelada em zoológico

Duas professoras de uma creche do Missouri, Estados Unidos, que realizaram o que uma mãe chamou de “clube de luta” em uma pré-escola responderão na Justiça pelo incidente.

Mickala Guliford, 28 anos, e Tena N. Dailey, 22 anos, foram acusadas de primeiro grau de pôr em perigo o bem-estar de uma criança, criando um risco substancial. O par de professoras supostamente “encorajou e orientou as crianças a se envolverem em brigas entre si”, segundo documentos judiciais do Estado de St. Louis.

Um vídeo perturbador registrou uma briga em dezembro de 2016 no Adventure Learning Center , na qual uma criança pode ser vista dando um soco na outra enquanto seus professores assistem. Uma professora pode até ser vista pulando com aparente entusiasmo.

De acordo com documentos divulgados pelo Departamento de Saúde e Serviços Sociais do Missouri, Guliford disse à diretora do centro, Jennifer Scott, que as crianças “estavam entediadas”.

“Ficamos sem coisas para fazer”, alegou Guliford, segundo os documentos. “Não durou mais do que três ou quatro minutos. … Nenhuma criança se machucou, mas ainda assim foi um mau julgamento da minha parte ”, disse Guliford.

Uma mãe, Nicole Merseal, está processando a instalação. Merseal havia dito anteriormente que estava frustrada com a falta de ação das autoridades depois que ela se queixou de seu filho de 4 anos de idade sendo levado a participar das brigas.

“Meu filho estava com muito medo”, disse Merseal à ABC News. “Ele não entendia por que seus melhores amigos o espancaram.”

Ambos Guliford e Dailey foram demitidas após o incidente. Advogados ainda não entraram com as acusações.

O Departamento de Saúde e Serviços Sociais da cidade realizou uma investigação sobre a descoberta do incidente, de acordo com um comunicado divulgado à ABC News.

“Ao saber do incidente, o diretor da instalação demitiu as duas funcionários, informou o incidente às autoridades competentes e escreveu um relatório de incidente para documentar as informações”, diz a declaração. “A instalação também informou os pais sobre o incidente e as ações tomadas.

“O relatório da Seção de Regulação do Cuidado Infantil concluiu que as regras de licenciamento foram violadas e solicitou que a instalação tomasse medidas adicionais para garantir que o pessoal fosse treinado e conhecedor das atividades apropriadas à idade das crianças.”

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Professoras são indiciadas por 'rinha humana' em creche

Professoras são indiciadas por ‘rinha humana’ em creche

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Vice tenta arrancar faixa da Miss Bumbum 2018

Mulher resgata aranha e a protege de humanos

Mais galerias

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Vice tenta arrancar faixa da Miss Bumbum 2018

Mulher resgata aranha e a protege de humanos

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1296382’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL