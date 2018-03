Professora aprende 35 línguas para poder falar com todos os seus alunos

Reprodução Professora ganhou um prêmio por sua iniciativa

Uma professora da Inglaterra bateu outros 30 mil colegas e levou o prêmio Varkey Foundation Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação.

O que chamou a atenção foi a história inspiradora de Andria Zafirakou, que resolveu aprender 35 línguas para poder se comunicar com seus alunos, que não dominam ainda o inglês em sua totalidade. Brent abriga uma vasta proporção de negros, asiáticos e outras minorias étnicas da Inglaterra e País de Gales, sendo que por lá são faladas 140 línguas.

Reprodução A britânica ganhou o posto de melhor professora do mundo

Andria ganhou um prêmio de R$ 3 milhões. “A comunidade que eu leciono em Brent é uma das mais diversas e multiculturais do mundo. Temos estudantes em circunstâncias desafiadoras. O maravilhoso é que independente dos problemas em casa, eles enxergam a escola como parte de suas vidas”, disse.

Ela é a primeira britânica a conquistar o prêmio de Melhor Professora do Mundo.





