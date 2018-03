Professor de Gana que ensinava informática em lousa ganha computadores de verdade

Reprodução/Facebook Eles ganharam computadores!

Você talvez se lembre de Richard Appiah Akoto, um professor de Gana que teve sua história contada no mundo todo ao ser fotografado ensinando informática em uma lousa. Ele desenhava o programa Microsoft Word no quadro para que os alunos entendessem o que precisariam fazer quando encontrassem um computador real. O caso aconteceu em fevereiro deste ano.

Após a foto ganhar o mundo, Richard foi convidado a participar de um evento de educação promovido pela Microsoft em Cingapura. Lá, recebeu a promessa que sua escola receberia os equipamentos que precisava para trabalhar.

Reprodução/Facebook Professor surpreendeu a web

Porém, com o sucesso da foto, a Universidade de Leeds, na Inglaterra, já tinha mandado um notebook para o professo, além de cincos computadores que foram entregues aos alunos por uma escola de Accra, capital de Gana.

Esperar dar meia-noite para entrar na internet

Hoje estamos conectados 24h por dia, mas naquela época era muito CARO se conectar, pois gastava a linha do telefone. Então todo mundo esperava dar meia-noite para a redução da tarifa telefônica, que era somente UM PULSO por ligação.

Créditos: Reprodução

Limpar bolinha do mouse

O mouse de tempos em tempos começava a travar muito. Só tinha um motivo. Você precisava abrir a parte debaixo, tirar a bolinha e limpar seus sensores internos da sujeira que acumulava da mesa.

Créditos: Reprodução

Capa de computador

Ai de você se não tivesse capinhas para proteger seu computador da poeira.

Créditos: Reprodução

Fios

Fios, fios e mais fios por todos os lados. Já mencionei também os fios? E mais fios.

Créditos: Reprodução

Download lerdo

Tá reclamando que caiu a fibra ótica da sua casa? Experimente fazer um download lerdo de 3KB/s. Aí na foto, 18KB/s ainda tava até bom.

Créditos: Reprodução

Software para não quebrar downloads

Além do seu download ser lento, se a internet caísse, você poderia perder tudo o que tinha baixado até lá. Programas como o Get Right permitiam que você retomasse os downloads do meio.

Créditos: Reprodução

Disquetes

Você reclama do seu pendrive de apenas 2GB? Não dá nem pra guardar UMA MÚSICA nesses disquetes de 1.2 e 1.4 MB.

Créditos: Reprodução

Porta disquete

Onde guardar tantos disquetes?

Créditos: Reprodução

Zip Drive

Ahhhh, se o disquete só cabe 1.44 MB, temos a solução. O Zip Drive e seus 100 MB que eram leeeeerdos pra caramba.

Créditos: Reprodução

Kit multimídia

Seu computador não vinha com som. Você precisava comprar um kit multimídia, que vinha uma placa de som, um leitor de CD, caixinhas de som e softwares. Esse aí da foto era o olho da cara.

Créditos: Reprodução

Caixinhas de som

Esqueça as caixinhas embutidas do seu laptop. Você precisava comprar boas caixinhas para ouvir música no seu PC. Algumas ligavam na tomada e outras precisavam de pilhas ainda.

Créditos: Reprodução

Mesa para computador

Onde você vai colocar o computador? Nessa época existiam mesinhas exclusivas para posicionar tudo no lugar certo.

Créditos: Reprodução

Modem

É bem possível que seu computador também não contasse com um desses aí. O modem era responsável por fazer a conexão pela web através da linha telefônica. Os modems de 56K eram os mais velozes.

Créditos: Reprodução

Monitor de tubo

Ocupavam um espaço tremendo na mesa, demoravam para “esquentar” e se você deixasse ligado na mesma tela por muito tempo, poderia ficar com a tela marcada para sempre.

Créditos: Reprodução

Protetor de tela

E era por isso que você precisava deixar um protetor de tela, aquelas animações.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL