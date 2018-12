Professor da USP faz balanço de 2018 em Um Olhar sobre o Mundo

Moisés Rabinovici entrevista no Um Olhar sobre o Mundo desta semana, o professor da USP, atual colunista, ex-editor de internacional e ex-correspondente da Folha de S. Paulo em Pequim e Moscou, Jaime Spitzcovsky. Os dois jornalistas fazem um balanço de 2018, destacando o que aconteceu de mais importante no planeta neste ano. Um Olhar sobre o Mundo vai ao ar nesta segunda-feira (17), às 21h45, na TV Brasil.

Spitzcovsky diz que, em vez de destacar apenas os fatos do ano que se encerra, prefere analisar as tendências do cenário internacional. “Eu prefiro olhar 2018 não a partir de um ou outro episódio separadamente, mas fazer um balanço sob dois aspectos. De um lado, a questão da onda populista que nós temos, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, ver como ela está procurando segurar, romper a globalização e ver como ela passa por 2018 e como vai chegar a 2019”, diz.

O colunista diz que outro fenômeno que é fundamental para se analisar sob este aspecto é a ascensão chinesa. “Ela continua me impressionando e neste ano nós vamos ter 40 anos do início das reformas. Foi em 18 de dezembro que iniciou-se o encontro do Partido Comunista Chinês, que durou quatro dias. Portanto, há exatas quatro décadas que a China vem nessa decolagem impressionante”, disse Spitzcovsky.

Para Spitzcovsky, essas duas principais tendências, a do populismo e do crescimento vertiginoso da China, são aspectos que modelam o mundo no século 21 e são também os dois vetores mais marcantes do mundo atual. Spistzcovsck, que já viveu na China e é um estudioso da movimentação daquele país, destacou a questão da guerra comercial com os Estados Unidos.

“A guerra comercial China e Estados Unidos, iniciada por Trump, tem um significado muito profundo e uma possibilidade de impactar 2019 de uma maneira dramática. Vamos lembrar que no encontro do G-20, recentemente, Trump anunciou uma trégua nessa guerra com os chineses. Ele havia prometido aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre o pacote de produtos que os Estados Unidos compram da China. Ele anunciou uma trégua e disse que não vai aplicar essas novas tarifas a partir de 1º de janeiro por um período de 90 dias para negociar com os chineses, como diz Trump, uma fórmula mais equilibrada do comércio entre esses dois gigantes do mundo.”

Spitzcovsky alerta sobre os perigos de não se chegar a um entendimento nessa questão comercial entre os Estados Unidos e a China, o que provocaria reflexos negativos na economia global. Segundo ele, um estremecimento entre esses dois países líderes teria um efeito dominó em todo o mundo, com a desaceleração do comércio e queda na economia de todos os países.

Em sua conversa, os dois jornalistas ainda trataram da guerra da Síria, de problemas do Oriente Médio, dos protestos que o presidente Macron enfrenta na França, da nova postura de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e de outros pontos da política internacional.

Com 40 anos de experiência, 16 dos quais vividos como correspondente internacional em vários países, o jornalista Moisés Rabinovici é o apresentador do programa Um Olhar sobre o Mundo, transmitido semanalmente às segundas-feiras pela TV Brasil.

Antes de comandar esta atração da TV Brasil, Rabinovici trabalhou na imprensa escrita e em emissoras de rádio. Para entrevistar seus convidados e tratar de inúmeros temas que são notícia, usa o conhecimento reunido em grandes coberturas internacionais, inclusive como repórter de guerra e analista de política.

Rabinovici, que entrevistou grandes líderes e personalidades de vários países, recebe toda segunda-feira, nos estúdios da TV Brasil em São Paulo, especialistas, estudiosos e jornalistas para debater os principais acontecimentos do momento.



