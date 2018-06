Professor alimenta tartaruga com filhote de cão na frente de alunos

(Foto: Divulgação/Franklin County Sheriff’s Office)

Robert Crosland, professor de Ciências na Preston Junior High School, nos EUA, pode ser preso por alimentar uma tartaruga marinha com um filhote de cão na presença de alunos.

Segundo ele mesmo, o cachorrinho estava praticamente morto quando o jogou ao tanque para a tartaruga onívora que, com dentes afiados e mandíbulas fortíssimas, devorou o filhote com facilidade na frente das crianças.

Crosland está sendo acusado por crueldade contra animais e sua pena pode chegar a seis meses de prisão se for condenado, além de ter que pagar uma multa de 5 mil dólares (equivalente a R$ 18,7 mil). Ele também corre o risco de perder seu emprego na escola, informa o site da BBC.

Robert Crosland

Fonte: Vírgula UOL