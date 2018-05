Produtores rurais apontam dificuldades e propostas para melhorias na região

Um grupo de produtores rurais se reuniu, em Cáceres (200 km de Cuiaba), com o pré-candidato ao Senado e presidente do PSD, Carlos Fávaro, nesta quarta-feira (09.05), na sede do Sindicato Rural da cidade. Durante o encontro, vários produtores se manifestaram sobre as dificuldades do setor e os problemas enfrentados pela população local. Também participaram da reunião pré-candidatos e lideranças políticas do PSD e da região.

De acordo com o produtor rural João Gouveia Neto, uma das questões é o constante apoio financeiro que os produtores têm dado em algumas áreas para suprir o trabalho que deveria ser feito pelo poder público. “Um exemplo disso é que recentemente, 10 produtores se uniram para comprar um terreno próximo da fronteira do Brasil com a Bolívia para doar à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) com a finalidade de construir um posto do Gefrom, porque os bravos guerreiros que trabalham naquela área estão atuando em um local precário”.

Ele destaca que, além da compra do terreno e do serviço de terraplanagem, um produtor da região doará R$ 300 mil para a construção do prédio. “Com esse valor, mais o que já doamos para o terreno, a quantia chegará a R$ 400 mil. Decidimos nos unir para fazer algo que os governos federal e estadual deveriam ter feito. Mais uma vez, o setor produtivo tem que se mobilizar para ajudar a população, como ocorre em diversas ocasiões, por exemplo, na área de saúde, como fizemos aqui no município com o Hospital Bom Samaritano. Estamos cansados de fazer esse papel”, enfatizou ele.

Para o presidente do Sindicato Rural, Jeremias Pereira Leite, além de investimentos para a segurança da fronteira com a Bolívia, que tem mais de 700 km de extensão, existem outras questões que também devem ser priorizadas pelo governo. “Essa região possui mais de 30 assentamentos rurais e não conseguimos a titularidade para essas pessoas. Temos também o problema da hidrovia, que se arrasta há anos, e precisamos de uma qualificação regionalizada para atender as vocações das regiões mato-grossenses”.

O presidente também pontua que, apesar de Cáceres ter o maior rebanho bovino do estado, com mais de 1,3 milhão de cabeças, e toda a região, com 22 municípios, somar 22 milhões, o setor ainda carece de muitas ações. “O produtor é muito bom para produzir, mas o governo precisa cumprir o seu papel, abrir mercados e gerar oportunidades. A carga tributária é muito pesada e faz com que os produtores percam muito a rentabilidade. O governo deve ter um planejamento financeiro eficiente e empregar melhor os recursos“.

Para Fávaro, a reunião foi bastante produtiva, pois o objetivo era justamente discutir propostas e melhorias com a população, lideranças e representantes de diversos setores. “Viemos com as lideranças do PSD para ouvir e discutir proposituras para essa região que tem um grande potencial econômico. Temos que respeitar a vocação do nosso estado e aqui, destacamos a pecuária, agricultura, turismo e o minério. É importante verticalizar a produção, ouvir os anseios do setor produtivo e gerar oportunidades porque a sociedade deve se servir da riqueza de Mato Grosso”.

O pré-candidato ressaltou, ainda, que o estado cresce 6% ao ano e isso não ocorre no restante do país. “Esse crescimento é de fazer inveja para os chineses e, por isso, é necessário investir em áreas essenciais para alavancar esse desenvolvimento. O mercado andino, por exemplo, possui mais de 40 milhões de consumidores, no entanto, estamos ‘de costas’ para esse comércio que é uma excelente alternativa econômica para a expansão dessa região”, destacou.

COMITIVA – Acompanhado de líderes do PSD, Fávaro visitará vários municípios da região Sudoeste até o próximo sábado. Amanhã (10), a equipe segue para o município de Mirassol d´Oeste, onde se reunirá com o prefeito municipal, Euclides Paixão, vereadores e lideranças do PSD. No final da tarde, Fávaro seguirá para São José dos Quatro Marcos, onde encontrará o prefeito Professor Ronaldo. Na sequência, a comitiva participará de um encontro regional com os correligionários do PSD em Glória d´Oeste.

Já na sexta-feira (11), logo pela manhã, a comitiva seguirá para o município de Pontes e Lacerda, onde fará um encontro com o presidente da Câmara Municipal, Pedro da Pecuária, e vereadores. Fávaro também se reunirá com o prefeito, Alcino Pereira Barcelos, para discutir questões pertinentes à região. Em seguida, ocorrerá um encontro com os produtores rurais na sede do Sindicato Rural. À noite, Fávaro participa da festa de aniversário da cidade de Porto Esperidião.

No sábado (12), o pré-candidato visitará as cidades de Jauru, Figueirópolis d´Oeste e Araputanga, onde se reunirá com o prefeito Joel Marins de Carvalho e a presidente do PSD local, a empresária Stellamaris. Após, será promovido um encontro com os líderes do PSD da região. À noite, Fávaro participará de um jantar do Rotary Club e, em seguida, estará presente nas festividades de aniversário de emancipação do município de Indiavaí.

Entre as lideranças regionais que participam da comitiva estão o ex-presidente da Empaer, Layr Mota, a representante do PSD Mulher, Carla Rondon, o representante do PSD Jovem, Cleiton Miranda, os ex-prefeitos de Mirassol d´Oeste e Glória d´Oeste, Elias Leal e Nilton Borgato, respectivamente, e os médicos e pré-candidatos a deputado estadual e federal pela região de Cáceres, Sérgio Fortes e Eduardo Lima.

