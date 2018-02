Produtor foge com cachê de show de Fernando e Sorocaba nos EUA

(Foto: divulgação) Fernando e Sorocaba

Ao fazer três shows lotados neste fim de semana nas cidades de Fort Lauderdale, Orlando e Boston, nos Estados Unidos, a dupla Fernando e Sorocaba recebeu uma péssima notícia na última apresentação: a de que o produtor musical Eduardo Ávila, responsável por idealizar o concerto, fugiu com o dinheiro do cachê dos músicos, informa o site O Hoje.

O prejuízo foi de US$ 160 mil (R$ 520 mil na cotação desta segunda, 5) e Ávila chegou a postar uma foto em suas redes sociais durante a apresentação de Boston, que ocorreu neste domingo, 4. Ele também esteve com produtores da banda no momento, mas após isso não atendeu mais as ligações e se tornou incomunicável.

Fernando e Sorocaba souberam do ocorrido ainda no camarim, e mesmo assim subiram ao palco como se nada tivesse acontecido e concluíram a apresentação para os fãs.

Kiko Albuquerque, responsável pela produção do show de Boston, se mostrou chocado com o ocorrido: “Foram mais de US$ 140 mil pagos antecipadamente a essa pessoa que simplesmente sumiu sem deixar rastro. Estou em contato com o produtor da dupla, que está sendo bastante atencioso, para poder acertar os detalhes”.

Seundo o site, Albuquerque disse que a dupla recebeu apenas US$ 10 mil cada, para custear as despesas com passagens de ida e volta do Brasil até os EUA. Porém, Ávila também incluiu as despesas de transporte dentro do país, o que acabou aumentando o prejuízo.

Que situação!

Veja quanto é o cachê dos cantores sertanejos

Chitaozinho e Xororó, R$ 250 mil

Daniel, R$ 200 mil

Fernando e Sorocaba, R$ 350

Gusttavo Lima, R$ 250 mil

Henrique e Juliano, R$ 150 mil

Jorge e Mateus, 500 mil

Luan Santana, R$ 300 mil

Lucas Lucco, R$ 200 mil

Marcos e Belutti, R$ 150 mil

Michel Teló, R$ 200 mil

Paula Fernandes, R$ 250 mil

Victor e Leo, R$ 200 mil

