Produto que combina chinelo e pochete promete virar hit

Nike lança produto que combina chinelo e pochete

Quando pensamos que tínhamos visto tudo, a Nike combinou chinelo e pochete em um só produto. Ele chega com moral para se tornar um hit mundial.

“Em teoria, o conceito parece tão errado. Mas ponha em prática, está tudo bem. É tudo o que você poderia querer”, afirmou o Fashion Journal, da Austrália.

Intitulado “Fanny Pack”, a versão renovada do clássico Benassi JDI Slides chegará em três cores: preto, preto / rosa e verde / azul. E como o nome sugere, no lugar da alça usual, o estilo foi completado com uma mini bolsa.

O híbrido está chegando em breve nos Estados Unidos e logo deve aparecer no Brasil.

Fonte: Vírgula UOL