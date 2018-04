Produção da 3ª temporada de ‘Stranger Things’ já começou, divulga Netflix

(Foto: reprodução vídeo/ Stranger Things)

Nesta sexta, 27, a Netflix elevou os ânimos dos fãs de Stranger Things, revelando que a 3ª temporada da série já está em produção.

Um vídeo mostrando o elenco todo em uma coletiva de imprensa e andando pelos bastidores, foi divulgado. A descrição na conta do Youtube diz: “De volta ao Mundo Invertido, nerds. Stranger Things 3ª temporada já está em produção”.

A próxima temporada terá oito episódios e tem previsão de estreia para 2019. Confira o vídeo:

Finn Wolfhard

Com apenas 13 anos, Finn Wolfhard vive Mike Wheeler, um dos amigos de Will na série. Ele é conhecido por participações pontuais em ‘Supernatural’ e ‘The 100’

Créditos: Netflix/Reprodução

Winona Ryder

Desde ‘Beetlejuice’ (1988), Winona Ryder é uma das mais marcantes personalidades de Hollywood. Com uma série de trabalhos de sucesso, a atriz protagoniza um seriado da Netflix pela primeira vez

Créditos: Netflix/Divulgação

David Harbour

O ator vive o policial Hopper em ‘Stranger Things’ e já fez alguns filmes de sucesso. Ele era, por exemplo, o caubói Randall Malone em ‘O Segredo de Brokeback Mountain’

Créditos: Netflix/Divulgação

Noah Schnapp

O jovem de apenas 11 anos faz o pequeno Will Byers, que desaparece logo no primeiro episódio. Ele fez sua estreia no cinema ano passado, em ‘Ponte dos Espiões’, ao lado Tom Hanks

Créditos: Netflix/Divulgação

Caleb McLaughlin

Caleb interpreta Lucas, outro amigo de Will e Mike. O ator tem no currículo trabalhos em ‘Shades of Blue: Segredos Policiais’ e ‘Noah Dreams of Origami Fortunes’

Créditos: Netflix/Reprodução

Charlie Heaton

O jovem ator é conhecido no universo do suspense nos Estados Unidos. Ele atuou, por exemplo, em ‘As You Are’, drama lançado em janeiro. Ele vive Jonathan Byers, o irmão mais velho de Will, em ‘Stranger Things’

Créditos: Netflix/Divulgação

Millie Brown

Sabe aquelas crianças capetinhas que toda história de suspense tem? Eleven é esse tipo de personagem em ‘Stranger Things’. Ela é vivida por Millie Brown, que já atuou em séries como ‘Grey’s Anatomy’, ‘Intruders’ e ‘NCIS’

Créditos: Netflix/Divulgação

Natalia Dyer

Natalia vive a irmã mais velha de Mike, Nancy Wheeler. Sua carreira conta com produções bem distintas de ‘Stranger Things’. Por exemplo: ela atuou em ‘Hannah Montana: O Filme’ e ‘Whitney Brown’

Créditos: Netflix/Divulgação

Cara Buono

Atriz e roteirista, Cara Buono vive Karen Wheeler, mãe de Mike, Nancy e Holly. Antes de ‘Stranger Things’, ela atuou em filmes como ‘Hulk’, em 2003, ‘Cidades de Papel’ e ‘Deixe-me Entrar’

Créditos: Netflix/Divulgação

Fonte: Vírgula UOL