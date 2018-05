“Procurava felicidade na bebida”, diz Yudi sobre saída do ‘Bom Dia & Cia’

Yudi Tamashiro

Yudi Tamashiro marcou a infância de muita gente ao gritar Playstation, Playstation durante o Bom Dia & Cia, programa infantil do SBT, que era comandado por ele e por Priscila Alcântara.

Porém, essa época não guarda só lembranças boas para o rapaz. “Quando você é muito novo quer aproveitar […] E minha vida realmente estava muito assim, principalmente em balada, em mulherada. Depois que saí do ‘Bom Dia & Cia’, senti realmente a liberdade, falei ‘pô, tem um mundão fora do estúdio, tem coisas que eu não aproveitei e preciso aproveitar’”, afirmou durante o programa de Daniela Albuquerque.

“Eu aproveitava bastante, mas hoje vejo que tudo isso é passageiro. Eu procurava minha felicidade em balada, em bebida, em coisas que no dia seguinte eu já acordava com dor de cabeça e arrependido de tudo o que eu fazia […] Eu chorava direto”, completou.

Yudi também contou que já pensou em largar a carreira artística. “Várias e várias vezes eu pensei em desistir da minha carreira, da minha vida, ir morar fora, só que toda vez que eu saía de casa sempre vinha um para me falar do ‘playstation’, sempre vinha um falando ‘você faz parte da minha infância, gosto muito de você, obrigado’. São essas pessoas que nunca me deixaram desistir da minha carreira”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL