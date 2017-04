Procurador da AL detido por tentar matar garota de programa em Cuiabá, responderá inquérito em liberdade

Foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta última quarta-feira (19), o advogado e procurador da Assembleia Legislativa, Benedito César Correa Carvalho, de 46 anos. O procurador – suspeito de estar consumindo drogas – e ter tentado esfaquear uma garota de programa em seu apartamento no bairro Araés, em Cuiabá, após depoimento foi libertado.

A garota L.M.A., 22 anos – que seria musa de torcida de um time de futebol de Cuiabá -, teria dito à Polícia Militar, quando da feitura da ocorrência policial, que por volta das 2h30 teve que se trancar na cozinha do apartamento do advogado, porque o cliente estaria tentando matá-la com uma faca.

Uma equipe policial esteve no prédio e subiu até o apartamento do procurador, onde ouviu os gritos de socorro do corredor. Os PMs bateram na porta e precisaram arrombá-la. Dentro do apartamento, o advogado foi detido ainda com a faca na mão. O procurador que teria resistido à prisão, teve que ser algemado após a abordagem, por representar perigo.

A garota ainda disse em seu depoimento à polícia, que ao chegar no apartamento, o homem passou a usar bastante drogas e a falar coisas desconexas. Em seguida e de forma inesperada, pegou uma faca e partiu para cima dela, que só não foi esfaqueada por correr e se trancar na cozinha.

Benedito já foi detido anteriormente, em 2011, dentro de um quarto de motel em Chapada dos Guimarães – em um outro episódio -, ameaçando duas garotas de programa com um revólver.

O jurista que é registrado na Ordem dos Advogados do Brasi, Seccional Mato Grosso (OAB-MT) nunca foi punido pela instituição. E na Central de Flagrantes do bairro Planalto, o procurador Benedito Carvalho, servidor de carreira do Legislativo estadual, prestou depoimento e responderá, agora, ao inquérito em liberdade.