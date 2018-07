Príncipe Louis será batizado com água do rio Jordão

Príncipe Louis

O batizado do príncipe Louis, de 2 meses, filho de Kate Middleton e príncipe William, será na capela do Palácio de St. James, em Londres.

De acordo com o Kensington Palace, Louis será batizado com uma água retirada do rio Jordão, lugar onde, Jesus teria sido batizado por João Batista.

Os dois irmãos dele, George, 4 anos, Charlotte, 2 anos, e a tia Meghan Markle também receberam o sacramento com a mesma água.

Segundo o The Daily Express, a cerimônia deve reunir os irmãos de Louis, a rainha Elizabeth II, o príncipe Harry, Meghan, William e Kate.

Fonte: Vírgula UOL