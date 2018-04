Príncipe Harry vira o meme pra quando a sua música predileta começa na balada

Leia maisMeghan Markle diz que príncipe Harry é feministaPríncipe Harry vai convidar duas ex-namoradas para o casamento …

Todo mundo já passou por isso. Estar em uma balada, mas longe da pista, na fila do banheiro, no bar, no fumódromo. E aí começa a sua música predileta. E você sai correndo como se não houvesse amanhã pra dançar.

Bom, agora você já tem um meme pra ilustrar esse momento, estrelado por ninguém mais ninguém menos do que o Príncipe Harry!

Em 2013, o filho mais novo da princesa Diana teve que sair correndo de uma entrevista, concedida enquanto ele estava em uma missão militar no Afeganistão, para responder ao chamado de sua equipe do exército. Cinco anos depois, essa entrevista ressurgiu, com um pequenino twist: o que faz o ruivo parar tudo e sair correndo é a música Into You, da Ariana Grande! Dá uma olhada:

everytime in G-A-Y smoking area pic.twitter.com/LT2aod9L5o

— small titties (@_lvurenprice) 28 de março de 2018

Fonte: Vírgula UOL