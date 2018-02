Príncipe Harry vai convidar duas ex-namoradas para o casamento com Meghan Markle

Reprodução/Instagram Harry e Meghan Markle

O casamento do príncipe Harry e a atriz Meghan Markle está cada vez mais próximo e as novidades não param de chegar.

Segundo o jornal Daily Mail, Harry vai convidar duas de suas ex-namoradas para o grande dias, Chelsy Davy (2004 a 2011) e Cressida Bones (2012 a 2014).

“Harry sempre foi um bom amigo de Chelsy e Cressida. Por isso, elas estarão por lá. Ele se certificou de que não ficaram quaisquer sentimentos ruins entre eles quando tudo acabou. Não acho que a Meghan se importe”, afirmou uma fonte.

O casamento real acontece no dia 19 de maio deste ano. Estima-se que a lista de convidados chegue a 800 pessoas.

Fonte: Vírgula UOL