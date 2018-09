Príncipe Harry quebra protocolo e arruma cabelo de Meghan Markle em público

A família real britânica costuma manter uma postura bem séria em público. Tem até regras que dizem quando podem ou não apertar as mãos, por exemplo. Mas, na última quinta-feira (21), o príncipe Harry quebrou o protocolo e arrumou o cabelo de Meghan Markle durante o evento de lançamento do livro beneficente da americana no Palácio de Kensignton.

O vento levantou o cabelo da duquesa de Sussex e o duque logo deu um jeito de colocá-lo no lugar de volta.

Veja o vídeo abaixo:

When you just have to flatten down the wife’s hair on a windy day … pic.twitter.com/4E7L3iurB7

— Chris Ship (@chrisshipitv) 20 de setembro de 2018

Fonte: Vírgula UOL