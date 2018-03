Príncipe Harry diz ‘não’ ao pré-nupcial com Meghan Markle

Reprodução Harry tem fortuna que ultrapassa R$ 130 milhões

O príncipe Harry anunciou que não fará acordo pré-nupcial na união com a atriz Meghan Markle. O documento protegeria fortuna de mais de R$ 135 milhões do príncipe em caso de separação do casal. “Isso jamais foi uma dúvida para Harry”, afirmou um amigo do príncipe ao Daily Mail. “Ele está certo de que o casamento irá durar e que não há necessidade para um contrato pré-nupcial”, continuou a fonte.

A declaração surgiu após rumores de que a família de Harry teria indicado o acordo. Meghan se divorciou do primeiro marido, o produtor de cinema Trevor Engelson, após dois anos de casamento. Tanto Meghan como Harry têm fortunas a preservar, ele com o total de R$ 135 milhões, e ela com aproximadamente R$ 18 milhões. Mas a questão “dinheiro” deve ficar de fora da relação dos dois.

Veja fotos da noiva do príncipe Harry

Meghan Markle

A atriz norte-americana Meghan Markle, de Suits, está noiva do príncipe Harry

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL