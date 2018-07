Príncipe Harry dá presente muito fofo de mais de R$40 mil para sobrinho Louis

Príncipe Harry mostrou que é um tio dos mais fofos ao presentear o sobrinho Louis com um livro para lá de especial no dia de seu batismo.

O neto da Rainha Elizabeth comprou um exemplar da primeira edição do clássico ‘Ursinho Pooh’ para o terceiro filho do príncipe William com Kate Middleton. De acordo com o Daily Mail, o presente custou $8 mil libras (aproximadamente R$41,2 mil). A obra, escrita por A.A. Milne, foi publicada em 1926 e teve 30 mil exemplares impressos na primeira edição.

O presente é também uma homenagem à Princesa Diana. Em entrevistas, príncipe Harry comentou que seus momentos preferidos com a mãe eram quando ela lia histórias antes dele dormir.

Louis Arthur Charles é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do avô, do pai e dos dois irmãos, George e Charlotte. O pequeno, que nasceu no fim de abril, será batizado nesta segunda-feira (9) em uma cerimônia privada, em Londres.

Fonte: Vírgula UOL