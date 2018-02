Princesas da Disney são recriadas por artista em versões gordinhas

Divulgação Princesas da Disney gordinhas

As princesas da Disney são tão populares que inspiram muitas releituras. A artista russa Victoria Kosheleva decidiu fazer um projeto dedicado à sua aparência. Victoria criou versões dos personagens queridos que não são altos e magros.

Kosheleva compartilhou os esboços e os desenhos na série Fat Disney Princess para que possamos acompanhá-la ao longo de todo o processo criativo. “Quando criança, adorei os personagens de desenho animado da Disney”, disse Victoria ao Bored Panda. “Cresci assistindo seus filmes e escolhi minha profissão – designer de personagem – de muitas maneiras graças ao mundo da Disney”.

“Foi apenas uma ideia engraçada para [imaginar] as princesas como as mulheres modernas comuns; com problemas de peso insignificantes “. Kosheleva adicionou barriguinhas a Ariel, de A Pequena Sereia, Branca de Neve e algumas outras.

Princesas da Disney gordinhas

1 de 9

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Princesas da Disney gordinhas

Princesas da Disney gordinhas

Créditos: Victoria Kosheleva/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL