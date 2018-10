Princesa japonesa abre mão da realeza para se casar por amor com plebeu

A princesa japonesa Ayako, de 28 anos, casou-se com um plebeu, nesta segunda-feira (28), em Tóquio. O noivo é Kei Moriya, de 32 anos, e trabalha para uma empresa de navios.

Por causa do casamento, Ayako perde seus direitos como realeza e é obrigada a deixar a família. Pela lei local, mulheres que se casam com homens da família real, recebem títulos. Mas, ao contrário, mulheres nascidas nobres e que se casam com homens fora deste círculo têm que abandonar o status.

Segundo o site Daily Mail em entrevista após o casamento, Moriya comentou que espera que a mulher se acostume à vida fora dos palácios. “Quero que nós trabalhemos juntos, de mãos dados, para criar uma família cheia de sorrisos”, disse.

E, Ayako não é a única da família a abandonar a coroa por amor. Em 2020, está marcado o casamento de sua prima, a neta mais velha do imperador.

Fonte: Vírgula UOL