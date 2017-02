Princesa do Solimões x Internacional muda de local

A Diretoria de Competições CBF confirmou alteração no local da partida entre Princesa do Solimões x Internacional pela primeira fase da Copa do Brasil. Inicialmente marcado para a Arena da Amazônia, em Manaus, o confronto será no Estádio Arnaldo Busatto, em Cascavel-PR. A data e horário estão mantidos: quarta-feira (15 de fevereiro), às 21h45.

A mudança foi solicitada pelo time mandante e acordada entre a federação do clube e a federação anfitriã.

O time de Manaus vendeu o mando de campo ao ex-jogador Roni, dono da empresa que fechou contrato. Ao todo, 26 mil ingressos, que compreendem a capacidade máxima do estádio, serão vendidos. O contrato entre Princesa do Solimões e a empresa prevê um valor fixo – não divulgado – ao time amazonense, além de passagens (de avião e de ônibus), hospedagem e alimentação. No documento, ainda consta os 5% da renda total bruta do jogo destinados a Federação Amazonense de Futebol (FAF). (Com Assessoria)