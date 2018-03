Primo de William Bonner, Hugo Bonemer assume namoro com outro ator: “É ele”



Love is in the air!

Leia maisHugo Bonemer conta que já sofreu acidente grave: ‘Aprendi a …

O ator Hugo Bonemer deu uma entrevista para o TV Fama e, quando perguntada sobre uma namorada, o primo de William Bonner corrigiu o repórter: “É ele. É um ator”. Ele não revelou a identidade do namorado.

Atualmente, Hugo Bonemer está em cartaz com dois musicais: Yank! e Ayrton Senna: O Musical.

Hugo Bonemer

1 de 8

Hugo Bonemer 001

Créditos: Divulgação/Sergio Santoian

Hugo Bonemer

Créditos: Divulgação/Sergio Santoian

Hugo Bonemer

Créditos: Divulgação/Sergio Santoian

Hugo Bonemer

Créditos: Divulgação/Sergio Santoian

Hugo Bonemer

Créditos: Divulgação/Sergio Santoian

Hugo Bonemer

Créditos: Divulgação/Sergio Santoian

Hugo Bonemer

Créditos: Divulgação/Sergio Santoian

Hugo Bonemer

Créditos: Divulgação/Sergio Santoian

Fonte: Vírgula UOL