Primeiro treino da seleção na Rússia é aberto aos torcedores

Cerca de 4 mil torcedores estiveram presentes na arquibancada do campo do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira, ao lado do Swissotel Resort Camélia, onde está hospedada a delegação do Brasil, em Sochi, para o primeiro treino da equipe canarinha na Rússia.

Assim que os jogadores começaram a chegar, a torcida, formada em sua maioria por russos e turistas estrangeiros, aplaudia e chamava os jogadores pelo nome. Até um viaduto que fica ao lado do campo foi ocupado.

Com uma manhã ensolarada, céu azul e uma temperatura média de 25 graus Celsius, Tite (Adenor Bachi) e seus auxiliares começaram a orientar os atletas. Eles foram divididos em grupos de trabalho. Os que começaram o jogo contra a Áustria trabalharam apenas a parte física. Já os que entraram durante a partida ou não jogaram, fizeram atividades com bola em uma parte do campo.

Ao mesmo tempo, no outro lado do gramado, os goleiros Alisson, Ederson e Cássio treinavam com o preparador Taffarel. O meio campista Fred, que se recupera de uma lesão, não participou do treino aberto ao público. Ele ficou fazendo fisioterapia no campo 1 distante dos torcedores.

No fim do treino, os jogadores prepararam uma brincadeira surpresa para os aniversariantes do dia: Philippe Coutinho e Fágner. Como é costume entre os jogadores, Coutinho e Fágner foram homenageados com um banho de farinha e ovos pelos companheiros, divertindo os torcedores. Os jogadores foram também à beira do gramado e tiraram fotos com a torcida.

O Brasil estreia na Copa do Mundo domingo (17), às 15h (horário de Brasília), contra a Suíça, em Rostov.

*Com informações da Confederação Brasileira de Futebol – CBF

Fonte: Agência Brasil