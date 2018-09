Primeiro episódio da 11ª temporada de Doctor Who será exibido nos cinemas de todo Brasil

Doctor Who

Alô, fãs de Doctor Who! A rede Cinemark anunciou que o primeiro episódio da nova temporada da série será exibida em cinemas de todo Brasil!

As sessões do primeiro episódio serão no dia 7 de outubro, às 17h, e vão acontecer nas cidades de São Paulo, Natal, Recife, Londrina, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, entre muitas outras.

O ingressos já podem ser comprados e variam entre R$15 a R$60.

Noivos e convidados vestiram cosplays da série Doctor Who no casamento coletivo temático

Créditos: Reprodução/ Daily Mail

Fonte: Vírgula UOL